На Сахалине приставы арестовали магазин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Судебные приставы Анивского района взыскали с местного жителя задолженность в 2,5 миллиона рублей. Мужчина погасил долг только после того, как приставы арестовали его магазин.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП по Сахалинской области, на исполнении находилось 10 производств в отношении 42-летнего предпринимателя из Анивы. Мужчина годами не платил по кредитным обязательствам и игнорировал налоговые уведомления.

"При проверке мы установили, что должник владеет действующим магазином, - рассказал старший судебный пристав Анивского района. - После наложения ареста на торговую точку он в срочном порядке погасил всю задолженность, включая исполнительский сбор". В ведомстве подчеркнули, что это типичный пример, когда должники начинают исполнять обязательства только после реальных мер принудительного взыскания.