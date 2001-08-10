В Южно-Сахалинске задержали мужчину, укравшего телефон в торговом центре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полицейские оперативно раскрыли кражу дорогостоящего смартфона. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, 56-летний местный житель присвоил телефон, который случайно выронила владелица.

25 июля 29-летняя жительница областного центра обратилась в полицию с заявлением о пропаже мобильного телефона стоимостью 130 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска быстро выяснили обстоятельства происшествия: женщина случайно обронила гаджет в одном из торговых центров города.

Подозреваемый, обнаружив телефон на полу, решил оставить его себе. Однако полицейские оперативно установили его личность, изъяли смартфон и вернули законной владелице. Как рассказали в правоохранительных органах, по факту кражи возбудили уголовное дело по статье о хищении с причинением значительного ущерба.