На детской площадке в Приморье подростки избили сверстника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В поселке Лучегорск Приморского края группа подростков избила сверстника на детской площадке. Видеозапись избиения, опубликованная в социальных сетях, в частности, в паблике novosti_vdk, вызвала широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как несколько подростков наносят удары мальчику, сообщает РИА VladNews.
Управление МВД по Приморскому краю сообщило, что полиция начала проверку по данному факту после обнаружения видео в ходе мониторинга социальных сетей.
В настоящее время правоохранители устанавливают личности всех участников конфликта, опрашивают свидетелей произошедшего и собирают доказательства. По завершении проверки будет принято процессуальное решение.
Ситуация вызвала реакцию и Следственного комитета Российской Федерации. Следственные органы СК России по Приморскому краю проводят проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Хулиганство" и "Халатность". Последняя статья предполагает проверку возможной халатности со стороны должностных лиц, ответственных за безопасность детей.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль и поручил руководителю следственного управления СК России по Приморскому краю Эдуарду Трубчику предоставить доклад о ходе и результатах проверки, установленных обстоятельствах инцидента, а также проверить доводы, изложенные в публикации.
Местные жители, комментируя инцидент в социальных сетях, утверждают, что эти подростки и ранее были замечены в подобных проявлениях агрессии и неоднократно избивали других детей. Эта информация также будет проверена в ходе расследования.
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