За сутки на Сахалине задержали 14 пьяных и лишенных прав водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за последние сутки не зафиксировали ни одного ДТП с пострадавшими, однако сотрудники ГИБДД выявили 112 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, четырех водителей задержали за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Автоинспекторы провели масштабные профилактические мероприятия, в ходе которых выявили 10 водителей, управлявших транспортными средствами без прав или лишенных водительских удостоверений. Особое внимание сотрудники уделили нарушениям, связанным с безопасностью пешеходов - 31 водитель не уступил дорогу людям на переходах.

Стационарные камеры фиксации нарушений за сутки зарегистрировали 2720 случаев нарушений ПДД. Как рассказали в ЦАФАП ГИБДД, большинство водителей (2085 случаев) превышали скорость, а 305 человек игнорировали ремни безопасности. Два автомобиля пришлось эвакуировать на спецстоянку за грубые нарушения правил.