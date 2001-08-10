Три пожара произошли в Сахалинской области за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки в Сахалинской области зарегистрировали три пожара, все они связаны с возгоранием мусора. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе пожарно-спасательной службы региона, все происшествия оперативно ликвидировали без последствий для людей.

Наиболее серьезный инцидент произошел в Долинске утром 9 сентября. В 09:09 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на улице Ленина. Пожарные расчеты прибыли на место уже через 3 минуты и обнаружили горящий торф в цветочной клумбе. Специалисты локализовали огонь к 09:15, а через две минуты полностью ликвидировали возгорание на площади один квадратный метр.

На месте происшествия работали четыре сотрудника пожарно-спасательной службы и одна единица техники. К счастью, обошлось без пострадавших. В тот же день пожарные оперативно справились еще с двумя возгораниями мусора в других районах области.

Как рассказали в оперативной службе, за отчетный период спасателям не пришлось участвовать в ликвидации ДТП. На водных объектах региона также не зафиксировали никаких происшествий. Все три пожара, произошедшие за сутки, классифицировали как возгорания мусора и бытовых отходов.