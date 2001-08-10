В Южно-Сахалинске возбудили дело о фиктивной регистрации 20 иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска выявила факт фиктивной регистрации иностранных граждан в частном доме. В отношении хозяйки жилья возбудили уголовное дело за незаконную постановку на учет 20 мигрантов.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, 40-летняя жительница областного центра с августа 2024 по июль 2025 года незаконно зарегистрировала в своем доме иностранцев. При этом, как установили правоохранители, ни один из них фактически не проживал по указанному адресу.

"Фигурантка сознательно нарушила миграционное законодательство, не имея намерения предоставлять жилье зарегистрированным лицам", - пояснили в полиции. Ее действия квалифицировали по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и возможных соучастников.