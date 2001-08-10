Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2025
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17:15, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Корсакове задержали южносахалинца за кражу телефона

В Корсакове задержали южносахалинца за кражу телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове полиция задержала 40-летнего жителя Южно-Сахалинска по подозрению в краже телефона. Ущерб от преступления составил 11 тысяч рублей, похищенный гаджет уже изъяли у подозреваемого.

Как сообщает ТИА "Острова" в сахалинской полиции, 19-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о пропаже телефона. Сотрудники уголовного розыска быстро установили, что мужчина нашел гаджет возле одного из городских кафе и решил его присвоить с целью последующей продажи.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас правоохранители завершают расследование происшествия.

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