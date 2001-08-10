Следствие возбудило дело против жительницы Макарова за нападение на дознавателя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет Сахалинской области возбудил уголовное дело против 34-летней жительницы Макарова. Женщину подозревают в применении насилия к сотруднице полиции, которая пришла проверить сообщение о травме ребенка.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном управлении, инцидент произошел в июле 2025 года на улице 50 лет Октября. Дознаватель прибыла по вызову, чтобы проверить информацию о травмировании несовершеннолетнего. Однако женщина отказалась вести ребенка в больницу и начала вести себя агрессивно.

"Когда сотрудница полиции потребовала прекратить противоправные действия, подозреваемая толкнула ее в плечо", - пояснили следователи. Теперь женщине грозит ответственность по статье 318 УК РФ за применение насилия к представителю власти. В настоящее время следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.