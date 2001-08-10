Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2025
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14:18, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Следствие возбудило дело против жительницы Макарова за нападение на дознавателя

Следствие возбудило дело против жительницы Макарова за нападение на дознавателя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет Сахалинской области возбудил уголовное дело против 34-летней жительницы Макарова. Женщину подозревают в применении насилия к сотруднице полиции, которая пришла проверить сообщение о травме ребенка.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном управлении, инцидент произошел в июле 2025 года на улице 50 лет Октября. Дознаватель прибыла по вызову, чтобы проверить информацию о травмировании несовершеннолетнего. Однако женщина отказалась вести ребенка в больницу и начала вести себя агрессивно.

"Когда сотрудница полиции потребовала прекратить противоправные действия, подозреваемая толкнула ее в плечо", - пояснили следователи. Теперь женщине грозит ответственность по статье 318 УК РФ за применение насилия к представителю власти. В настоящее время следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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