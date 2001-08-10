В Александровск-Сахалинском устранены последствия ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 июля в г. Александровск-Сахалинский на ул. Осоавиахимовская 2 произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Harrier, рассказали ТИА "Острова" в пресс- службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

В 10 часов 15 минут к месту происшествия прибыл личный состав пожарно-спасательной части № 46.

По месту прибытия был обнаружен перевернувшийся на крышу автомобиль. Чтобы исключить пролив топлива из бензобака автомобиля на проезжую часть, техника была поставлена на колёса, смыты с асфальтового покрытия утечки технических жидкостей, а также отключен АКБ во избежание короткого замыкания.

Убедившись, что никакой опасности для окружающих техника больше не представляет, пожарные проследовали в подразделение.

Погибших и пострадавших нет.