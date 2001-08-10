Сахалинка стала курьером мошенников, не подозревая об этом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске двое пенсионеров - 61-летний мужчина и 71-летняя женщина - стали жертвами масштабного мошенничества, потеряв в общей сложности около 7,5 миллиона рублей. Злоумышленники действовали по отработанной схеме: представлялись сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга, убеждали пенсионеров в угрозе взлома аккаунтов на "Госуслугах" и предлагали "сохранить" сбережения на якобы безопасных счетах.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, потерпевшие перевели крупные суммы на реквизиты, продиктованные злоумышленниками. После этого им пообещали, что за деньгами приедет курьер, который поможет оформить перевод через банкомат. В ходе проверки полиция установила личность этой женщины - 49-летней жительницы Южно-Сахалинска. Выяснилось, что она сама ранее стала жертвой аналогичного обмана, потеряв 1,8 миллиона рублей, а затем получила от тех же мошенников предложение "помогать" другим гражданам. Под видом добровольной помощи она забирала наличные у пожилых людей и передавала их через банкоматы на счета злоумышленников.
Женщина не получала денежного вознаграждения за свои действия, но была убеждена, что участвует в законной операции по защите пенсионеров. Полиция расценивает её участие как косвенное содействие преступной группе. В настоящее время по фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, следствие продолжается. Оперативники устанавливают личности организаторов преступной схемы и направляют запросы в банки и телеком-компании для отслеживания каналов связи и движения средств.
Правоохранители вновь напоминают жителям: сотрудники госорганов никогда не просят переводить деньги на "безопасные счета" или передавать наличные курьерам. Особенно важно соблюдать бдительность пожилым людям. В случае подозрительных звонков необходимо немедленно прерывать разговор и сообщать о происшествии в полицию.
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