В Южно-Сахалинске пожилой водитель съехал в кювет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
24 июля 2025 года на технологической дороге "ВД-1 мелиоративная система Ключевская ПК-0" произошло ДТП с участием 69-летнего водителя, который не справился с управлением и съехал в кювет. Авария случилась в 19 часов 47 минут на первом километре трассы, в результате водитель получил телесные повреждения и был доставлен для медицинского осмотра.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, мужчина управлял автомобилем марки Toyota Caldina и двигался в южном направлении. По предварительной версии, он потерял контроль над транспортным средством, что привело к заносу и последующему съезду с проезжей части в кювет. На месте происшествия работали сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Пострадавшего извлекли из салона и передали врачам для осмотра и оценки состояния.
Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку, чтобы установить все обстоятельства аварии, включая техническое состояние автомобиля, состояние водителя на момент ДТП и влияние дорожных условий. Пока не исключены факторы, связанные с превышением скорости, усталостью или возможными неисправностями транспортного средства. Дорога "ВД-1" используется преимущественно для служебного и сельскохозяйственного транспорта, поэтому на ней не всегда действуют стандартные элементы безопасности, такие как ограждения или хорошо выраженная разметка.
Госавтоинспекция напоминает, что даже на второстепенных и технологических трассах необходимо соблюдать скоростной режим, особенно пожилым водителям и при движении по участкам с ограниченной видимостью или сложным рельефом. Подобные происшествия подчёркивают важность внимательности за рулём и регулярного технического обслуживания автомобилей.
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