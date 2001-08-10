В Южно-Сахалинске сбили пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 июля 2025 года в Южно-Сахалинске на улице Сахалинская произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого водитель автомобиля сбил пешехода при движении задним ходом. Пострадавшим оказался 74-летний мужчина, который получил телесные повреждения и был доставлен для осмотра в медицинское учреждение.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном ГИБДД, авария случилась в 11 часов 50 минут у дома №89 по улице Сахалинская. 52-летний водитель автомобиля марки Toyota Corolla управлял транспортным средством по прилегающей территории и, не заметив пешехода, совершил наезд, двигаясь задним ходом. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки, установили обстоятельства инцидента и начали оформление материалов.

Пострадавшему была оказана первая помощь, после чего медики приняли решение о его госпитализации для проведения диагностики и лечения. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Водитель остался на месте ДТП, сотрудничает со следствием. Сейчас по факту происшествия проводится досмотр, в ходе которого полиция устанавливает все обстоятельства, включая соблюдение правил движения задним ходом и наличие свидетельских показаний.

Инцидент стал очередным напоминанием о необходимости соблюдения повышенной осторожности при маневрировании на прилегающих территориях, особенно вблизи жилых домов, где могут находиться дети, пожилые люди и другие пешеходы. Госавтоинспекция напоминает, что движение задним ходом разрешено только при условии, что оно безопасно и не создает помех другим участникам движения. Особое внимание необходимо уделять зонам ограниченной видимости и местам с высокой пешеходной активностью.