На Сахалине за сутки зарегистрировано три ДТП с пострадавшими
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
24 июля 2025 года на территории Сахалинской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В рамках профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили 162 нарушения Правил дорожного движения, а автоматические комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали почти 2,8 тысячи правонарушений.
Как сообщили ТИА "Острова" в отделе ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, особое внимание полицейские уделяли выявлению грубых нарушений, создающих угрозу безопасности на дорогах. В ходе рейдов задержали пять водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, а ещё 20 человек оказались за рулём без права управления - либо не имели водительских удостоверений, либо были лишены их по решению суда. Все они отстранены от управления транспортными средствами, а их автомобили эвакуированы на специализированные стоянки.
Среди наиболее массовых нарушений - отсутствие ремней безопасности: за это правонарушение в ручном режиме привлекли 108 водителей, а камеры зафиксировали 999 случаев. Также сотрудники ГИБДД оштрафовали 15 водителей за тонировку стёкол, шесть - за управление незарегистрированными автомобилями, 25 - за отказ уступить дорогу пешеходам. Один водитель получил протокол за выезд на полосу встречного движения, трое - за эксплуатацию ТС с неисправными глушителями. Кроме того, к административной ответственности привлекли 11 родителей за нарушение правил перевозки детей и девять пешеходов за переход дороги в неположенном месте.
Автоматизированные комплексы контроля зафиксировали 2749 нарушений. Большинство из них - 1467 случаев - пришлось на превышение скоростного режима. Ещё 22 водителя нарушили правила приоритета перед пешеходами, 13 - проехали на запрещающий сигнал светофора. Все материалы об административных правонарушениях, выявленных камерами, обрабатываются в Центре автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Кроме того, полиция составила пять протоколов на водителей, которые не оплатили штрафы, назначенные ранее по линии Госавтоинспекции.
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