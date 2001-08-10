Житель Южно-Сахалинска украл телефоны и колонку у постояльца гостиницы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственное управление УМВД России по Южно-Сахалинску завершило расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в краже. Мужчина похитил у постояльца гостиницы два телефона и портативную колонку, пока тот спал после совместного распития спиртного.
Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинскую полицию, инцидент произошел в одной из гостиниц города. Обвиняемый познакомился с потерпевшим, после чего они вместе употребляли алкоголь. Когда мужчина уснул, злоумышленник тайно забрал его имущество, нанеся ущерб на сумму 42 тысячи рублей.
Следователи квалифицировали действия подозреваемого по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба. Уголовное дело уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:57 Сегодня Пять пожаров произошли в Сахалинской области за сутки
09:23 Сегодня На Сахалине задержали 24 водителя без прав и в состоянии опьянения
10:17 Сегодня В Сахалинской библиотеке провели интерактивное занятие по мотивам "Алисы в Стране чудес"
12:14 Сегодня Автомобиль съехал в кювет на трассе возле Леонидово
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
11:45 18 Июля Россельхознадзор забраковал 44,5 тонны сахалинских крабов
11:46 17 Июля Юные актеры представили спектакль по роману Агаты Кристи в Южно-Сахалинске
12:18 27 Июня Спасатели эвакуировали 21 человека при пожаре на улице Пушкина в Холмске
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
14:35 1 Июля На Сахалине ликвидировали крупного медведя, бродящего возле остановки
16:27 26 Июня Сахалинские пенсионеры могут получить доплату за содержание правнуков
Выбор редакции
- 11:33 Сегодня "Сахалинские Акулы" проведут первый товарищеский матч против "Крыльев Советов"
- 16:10 Вчера Южно-сахалинские супруги Андреевы отметили 65 лет совместной жизни
- 11:15 Вчера На Сахалине открылась уникальная выставка о дружбе Толстого и Чехова
- 11:00 22 Июля Экологи научили сахалинских дошкольников создавать поделки из вторсырья
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?