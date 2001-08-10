Житель Южно-Сахалинска украл телефоны и колонку у постояльца гостиницы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление УМВД России по Южно-Сахалинску завершило расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в краже. Мужчина похитил у постояльца гостиницы два телефона и портативную колонку, пока тот спал после совместного распития спиртного.

Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинскую полицию, инцидент произошел в одной из гостиниц города. Обвиняемый познакомился с потерпевшим, после чего они вместе употребляли алкоголь. Когда мужчина уснул, злоумышленник тайно забрал его имущество, нанеся ущерб на сумму 42 тысячи рублей.

Следователи квалифицировали действия подозреваемого по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба. Уголовное дело уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.