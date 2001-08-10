Автомобиль съехал в кювет на трассе возле Леонидово
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайском районе 23 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автомобиля. На 327 километре трассы Южно-Сахалинск-Оха легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся в кювет.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Поронайского пожарно-спасательного отряда, диспетчер получил сигнал о происшествии в 17:30. Уже через 20 минут на место прибыл экипаж пожарно-спасательной части №34 из села Леонидово.
Спасатели оперативно отключили аккумуляторную батарею перевернутого автомобиля, чтобы исключить риск возгорания. После тщательного осмотра места происшествия и подтверждения отсутствия других угроз, пожарные вернулись в подразделение. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.
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