В Благовещенске спасли двух девочек, кричавших о помощи с балкона одной из многоэтажек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске сотрудники вневедомственной охраны пришли на помощь двум девочкам. Одна из них была травмирована, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу управления Росгвардии.

Случай произошел вечером 21 июля. К сотрудникам вневедомственной охраны на улице Калинина обратилась взволнованная женщина. Она рассказала наряду, что во дворе жилого дома на балконе верхних этажей увидела двух девочек, которые кричали и просили о помощи, у одной из них она заметила кровь на руках.

Возле квартиры уже находились соседи. Жильцы рассказали, что в одной из комнат оказались заперты двое детей.

«Войдя в квартиру, сотрудники обнаружили закрытую межкомнатную дверь с разбитой стеклянной вставкой, которую дети пытались самостоятельно открыть. Сотрудники на месте оказали первую доврачебную помощь раненой девочке, ей наложили кровоостанавливающую повязку в районе плеча и предплечья», — рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Сотрудники передали поранившегося 8-летнего ребенка прибывшим медикам. Вторую девочку — инспектору ПДН.