На Сахалине задержали 24 водителя без прав и в состоянии опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За последние 24 часа на дорогах Сахалинской области не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. Однако сотрудники ГИБДД выявили 133 нарушения ПДД, в том числе задержали трех пьяных водителей и 21 человека без прав.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, во время профилактических рейдов инспекторы отстранили от управления тремя водителями в состоянии опьянения. Еще 21 человек попался за рулем без водительских прав либо после лишения удостоверения. Также полиция оформила нарушения против девяти водителей с тонировкой, двух – за выезд на встречную полосу и шестерых – за непристегнутые ремни.
Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за сутки выявили 1958 нарушений ПДД. Больше всего водителей (1883 случая) превысили скорость, еще 11 проигнорировали запрещающий сигнал светофора. Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) также выявил четыре случая выезда на встречку и столько же – непропуска пешеходов.
Автоинспекторы составили пять административных материалов по неуплаченным штрафам и отправили на штрафстоянку восемь автомобилей. При этом, как подчеркивают в ГИБДД, за сутки на Сахалине не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими.
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