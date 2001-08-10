Пять пожаров произошли в Сахалинской области за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки в Сахалинской области произошло пять пожаров, два из которых случились в жилом секторе, а три - из-за возгорания мусора. Огнеборцы оперативно справились с огнем, в результате никто не пострадал.

В Ново-Александровске пожарные получили вызов в 14:26 на улицу Проселочную в ДНТ "Здоровый быт". Как сообщили ТИА "Острова" в ГУ МЧС по Сахалинской области, бригада прибыла через 9 минут и обнаружила полностью охваченный огнем частный дом. Пожарные локализовали возгорание к 15:00, а к 16:35 полностью ликвидировали его на площади 40 квадратных метров. На месте работали девять сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.

В Охе возгорание произошло вечером на улице Советской. Пожарные приехали через четыре минуты после вызова и обнаружили горящий мусор в заброшенной квартире пятиэтажки. Они справились с огнем за 20 минут - локализовали к 21:44, а полностью потушили к 21:46. На месте работали три спасателя и одна пожарная машина.

Кроме пожаров, за сутки зафиксировали три происшествия на водных объектах, но подробности пока не раскрывают. При этом к ликвидации ДТП пожарные не привлекались.