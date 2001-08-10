Во Владивостоке девушек на САП-досках едва не унесло в море

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Две девушки решили поплавать на САП-досках в районе мыса Ахлестышева. В какой-то момент их начало уносить в море. На место оперативно прибыли спасатели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В районе мыса Ахлестышева в море начало уносить двух девушек на САП-досках. Прибывшие муниципальные спасатели доставили гражданок на берег в удовлетворительном состоянии.