19-летняя охинка украла золотые украшения у доверившей ей квартиру женщины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охе 19-летняя девушка похитила золотые украшения у местной жительницы, которая доверила ей уход за своей собакой. Полиция возбудила уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба, а подозреваемой избрали меру пресечения.

22 июля 36-летняя жительница Охи обратилась в дежурную часть местного ОМВД с заявлением о пропаже шкатулки с золотыми украшениями. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе полиции, оперативники быстро вычислили подозреваемую — ею оказалась 19-летняя знакомая потерпевшей.

Выяснилось, что хозяйка квартиры оставила девушке ключи, чтобы та кормила ее собаку во время отъезда. Однако вместо этого подозреваемая вынесла из квартиры шкатулку с драгоценностями и продала их неизвестному лицу. Ущерб оценили в 60 тысяч рублей. Сейчас следствие ведет дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба), а фигурантка дала подписку о невыезде.