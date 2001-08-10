Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Медвежье горела трава на площади в 50 000 квадратных метров. Тушили сухую растительность и в других районах, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного казённого учреждения "ПСС Сахалинской области".

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу Углегорского пожарно-спасательного отряда 22 июля в 19 часов 28 минут. Через 20 минут работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту в районе с. Медвежье, горела сухая трава на площади 5 гектаров.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 21 часов 20 минут, а в 22 часа 00 минут пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие работники пожарно-спасательной части № 15 г. Углегорск, о отдельного поста пожарно-спасательной части № 15 с. Краснополье.

Было задействовано 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.

В этот же день в диспетчерскую службу Углегорского пожарно-спасательного отряда в 15 часов 59 минут сообщили о возгорании травы в районе с. Краснополье. Через 4 минуты работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту площадь горения составила 400 кв. метров.