За сутки на Сахалине автоинспекторы выявили 152 нарушения ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине за последние дни не зафиксировали ни одного ДТП с пострадавшими. При этом сотрудники ГИБДД выявили 152 нарушения правил дорожного движения в ходе профилактического рейда.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, инспекторы задержали 5 водителей в состоянии опьянения и 12 автомобилистов, которые либо не имели прав, либо были лишены водительского удостоверения по решению суда. Еще 8 машин отправили на штрафстоянку.
Автоинспекторы также оштрафовали 17 водителей за тонировку стекол, 7 - за выезд на встречную полосу, 6 - за непристегнутые ремни безопасности и 3 - за нарушение правил перевозки детей. Пешеходы тоже не остались без внимания - 10 человек получили штрафы за переход дороги в неположенном месте.
Отдельно в ведомстве отметили работу камер фото- и видеофиксации, которые зафиксировали 1519 нарушений. Больше всего водителей (853 случая) попались на непристегнутых ремнях безопасности, 513 - превысили скорость, а 18 проехали на красный свет.
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