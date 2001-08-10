Тихоокеанское
информационное агентство
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10:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине автоинспекторы выявили 152 нарушения ПДД

За сутки на Сахалине автоинспекторы выявили 152 нарушения ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за последние дни не зафиксировали ни одного ДТП с пострадавшими. При этом сотрудники ГИБДД выявили 152 нарушения правил дорожного движения в ходе профилактического рейда.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, инспекторы задержали 5 водителей в состоянии опьянения и 12 автомобилистов, которые либо не имели прав, либо были лишены водительского удостоверения по решению суда. Еще 8 машин отправили на штрафстоянку.

Автоинспекторы также оштрафовали 17 водителей за тонировку стекол, 7 - за выезд на встречную полосу, 6 - за непристегнутые ремни безопасности и 3 - за нарушение правил перевозки детей. Пешеходы тоже не остались без внимания - 10 человек получили штрафы за переход дороги в неположенном месте.

Отдельно в ведомстве отметили работу камер фото- и видеофиксации, которые зафиксировали 1519 нарушений. Больше всего водителей (853 случая) попались на непристегнутых ремнях безопасности, 513 - превысили скорость, а 18 проехали на красный свет.

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