В Южно-Сахалинске мотоциклист попал в серьёзное ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очевидцы сообщают о серьёзном ДТП на въезде в планировочный район Луговое в Южно-Сахалинске. По предварительным данным, утром 23 июля на улице Дружбы столкнулись легковушка и мотоциклист, пишет astv.ru.

По словам очевидцев, в Луговом серьезная пробка. Информации о пострадавших нет.