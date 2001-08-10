Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу телефона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жительница Южно-Сахалинска лишилась телефона, оставленного на банкомате. Полиция быстро вычислила подозреваемую, которая попыталась скрыть следы преступления, выбросив сим-карту.
38-летняя жительница Южно-Сахалинска обратилась в полицию с заявлением о краже имущества. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, женщина случайно оставила мобильный телефон на банкомате в одном из торговых центров, после чего устройство пропало.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемую — 28-летнюю местную жительницу. По версии следствия, девушка обнаружила забытый телефон и решила его присвоить. Чтобы избежать обнаружения, она выбросила сим-карту по пути домой. Однако полиция изъяла гаджет и вернула его владелице. Ущерб от кражи оценили в 20 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). В отношении подозреваемой суд избрал меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
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