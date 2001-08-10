В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет возбудил уголовное дело после трагического происшествия на водоеме в Аниве, где погибли 38-летний мужчина и его 8-летний сын. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном следкоме, отец пытался спасти тонущего ребенка, но не справился с сильным морским течением.

Трагедия произошла 22 июля 2025 года на побережье Анивского района. По предварительным данным, мужчина бросился на помощь сыну, оказавшемуся в воде, однако мощное течение не позволило ему спасти ребенка и выбраться самому. Медики констатировали смерть обоих непосредственно на месте происшествия.

Следователи квалифицировали случившееся по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В настоящее время сотрудники СК проводят комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства трагедии и выяснить, какие факторы способствовали несчастному случаю. Как отметили в ведомстве, расследование продолжается, по его результатам будет дана правовая оценка произошедшему.