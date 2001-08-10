Житель Александровска-Сахалинского украл лодочный мотор у семьи жены

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Тымовского района раскрыла кражу лодочного мотора, совершенную на фоне семейного конфликта. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОМВД России по Тымовскому району, 30-летний житель Александровска-Сахалинского похитил двигатель у собственной жены, причинив ущерб на сумму 235 тысяч рублей.

57-летняя жительница села Чир-Унвд обратилась в полицию с заявлением о пропаже лодочного мотора. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили, что кражу совершил супруг потерпевшей. Как выяснилось, мужчина решил отомстить жене после семейной ссоры - специально приехал в село и похитил мотор, оставленный на берегу реки Тымь.

Полицейские быстро нашли и изъяли похищенное имущество, вернув его законной владелице. Как рассказали в правоохранительных органах, по факту кражи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.