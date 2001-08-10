В Корсаковском районе горел мусорный полигон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на мусорном полигоне в Корсаковском районе. Как сообщили ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области, пожарным потребовалось менее полутора часов, чтобы полностью справиться с огнем на площади 20 квадратных метров.

Сигнал о пожаре поступил в 08:16 утра 2-го километра автодороги Корсаков-Новиково. Уже через 7 минут первые пожарные расчеты прибыли на место, где зафиксировали горение бытовых отходов. К 08:47 огнеборцы локализовали возгорание, а к 09:31 полностью ликвидировали его.

На месте происшествия работали 6 специалистов и две единицы техники - пять сотрудников основной пожарной охраны и один представитель военизированной пожарной службы. Благодаря слаженным действиям спасателей, обошлось без пострадавших и серьезного ущерба.