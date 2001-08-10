На Сахалине микроавтобус скатился в кювет и перевернулся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели Долинского пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали последствия ДТП с участием микроавтобуса на автодороге Арсентьевка – Ильинск. Несмотря на серьезное происшествие, обошлось без пострадавших - все три человека в автомобиле не получили травм.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, авария произошла 21 июля на 11-м километре трассы. Микроавтобус Mitsubishi Delica съехал в кювет и опрокинулся. На место происшествия в 19:30 прибыл расчет отдельного поста пожарно-спасательной части №23 из села Взморье.

Спасатели немедленно приступили к работе: отключили аккумуляторную батарею автомобиля, чтобы предотвратить возможное короткое замыкание. После тщательного осмотра места происшествия и подтверждения отсутствия угрозы для окружающих, пожарные вернулись в подразделение.