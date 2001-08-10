На Сахалине за сутки автоинспекторы задержали 8 пьяных водителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За последние 24 часа на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Параллельно сотрудники ГИБДД провели рейды, в ходе которых выявили 113 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УГИБДД, инспекторы задержали 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 13 человек, управлявших транспортом без прав.
Среди других нарушений: езда с тонированными стеклами (9 случаев), выезд на встречную полосу (5 водителей) и непредоставление преимущества пешеходам (4 эпизода). Автоинспекторы поместили на штрафстоянку 9 автомобилей и оформили 6 административных материалов за неуплату штрафов. Особое внимание уделили работе камер фотовидеофиксации, которые за сутки зафиксировали 1660 нарушений, преимущественно - превышение скорости (1422 случая). Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений привлек к ответственности водителей за проезд на красный свет (28 нарушений) и выезд на встречную полосу (47 случаев).
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