Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2025
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На Сахалине микроавтобус скатился в кювет и перевернулся
09:07, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке школьница провалилась в открытый люк

Во Владивостоке школьница провалилась в открытый люк

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке 15-летняя школьница упала в открытый люк, в результате чего получила серьезные травмы. Прокуратура организовала проверку, сообщает РИА VladNews.

Вечером 27 июня подросток провалился в открытый люк по ул. Марченко. Девочка была госпитализирована.

Надзорное ведомство даст принципиальную оценку действиям лиц, ответственным за содержание территории.

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