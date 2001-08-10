В Поронайском городском округе столкнулись два автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
18 июля на 305 километре автодороги Южно-Сахалинск - Оха, произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей, сообщили ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.
Транспортные средства столкнулись, после чего легковушка оказалась в кювете, а грузовик остался на проезжей части. Один человек пострадал.
В 12 часов 08 минут о дорожном происшествии стало известно диспетчеру Поронайского пожарно-спасательного отряда , в 12:28 на место прибыл личный состав ПСЧ № 32 г. Поронайск.
Травмированного участника ДТП передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Также работники пожарно-спасательной службы отключили АКБ, и смыли технические жидкости и обломки, мешающие проезду другим участникам движения, с дорожного полотна. Убедившись, что никакой опасности для окружающих техника больше не представляет, пожарные проследовали в подразделение.
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