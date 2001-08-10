150 тонн воды потребовалась поронайским пожарным, чтобы потушить гараж и баню

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более семи часов потребовалось пожарным, чтобы потушить крупное возгорание на площади 540 кв. метров. Пламя грозило распространением на соседние здания. В тушении принимало участие 32 человека личного состава и 6 единиц техники, рассказали ТИА "Острова" в пресс- службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу Поронайского пожарно-спасательного отряда 20 июля в 02 часа 47 минут. Через 4 минуты работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту в г. Поронайск, на ул. Эстакадной, горели склад и баня. Площадь возгорания составила 540 кв. метров, к моменту приезда пожарных сохранялась угроза распространения пламени на соседние постройки.

Локализовать очаг горения удалось в 05 часов 46 минут, а в 20 часов 40 минут пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие работники пожарно-спасательных частей № 32 г. Поронайск, № 34 с. Леонидово, № 35 пгт. Вахрушев.

Было задействовано 32 человека личного состава и 6 единица техники. Для ликвидации огня пожарным потребовалось 150 тонн воды.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.