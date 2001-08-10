В Углегорске Toyota Ractis съехала в кювет и врезалась в опору ЛЭП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 июля 2025 года в Углегорске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина-водитель. Предварительные данные указывают, что 36-летняя автолюбительница не справилась с управлением, что привело к съезду в кювет и столкновению с опорой электропередач.

Как сообщили ТИА "Острова" в ГИБДД, авария произошла около 7:00 утра на улице Приморской. Женщина за рулем Toyota Ractis двигалась в южном направлении, когда потеряла контроль над автомобилем. Машина съехала в придорожный кювет и ударилась в опору ЛЭП.

В результате происшествия водительница получила травмы. Сотрудники полиции сейчас выясняют все детали случившегося, включая возможные причины потери управления. На месте работали экстренные службы, которые оказали помощь пострадавшей.