На Сахалине за выходные произошло семь ДТП с пострадавшими
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За выходные дни на дорогах Сахалина произошло семь аварий, в которых погиб один человек и еще семь получили травмы. На этом фоне сотрудники Госавтоинспекции провели масштабные рейды, выявив более 300 нарушений ПДД, включая задержание десятков нетрезвых и нелегальных водителей.
Как рассказали ТИА "Острова" в областной Госавтоинспекции, за время профилактических мероприятий инспекторы отстранили от управления 33 водителей в состоянии опьянения. Еще 49 человек задержали за езду без прав либо после лишения водительского удостоверения по суду. Помимо этого, полицейские составили протоколы на 24 автомобилиста с тонировкой, 8 – с неисправными глушителями, а также 14 – за выезд на встречную полосу.
Отдельное внимание инспекторы уделили неплательщикам штрафов – 28 водителей получили административные материалы за просроченные платежи. Также за нарушения припарковали на спецстоянку 32 автомобиля. Среди других выявленных нарушений – 18 случаев игнорирования дорожных знаков, 6 фактов перевозки детей с нарушениями и 2 отказа уступить дорогу пешеходам. Трое пешеходов также получили штрафы за несоблюдение ПДД.
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