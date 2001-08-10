На Сахалине будущие мамы получают комплексную поддержку по жилью, работе и кредитам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Программа "Счастливое материнство" в Сахалинской области продолжает помогать будущим мамам решать социальные и финансовые трудности. На последней встрече с губернатором Валерием Лимаренко женщины получили оперативную помощь по вопросам трудоустройства, жилья и поддержки детей.
Как рассказали ТИА "Острова" в областном правительстве, одна из участниц программы столкнулась с необходимостью продать земельный участок из-за кредитной нагрузки. Администрация оперативно подключилась к решению проблемы, а супругу женщины гарантировали стабильную работу в медучреждении. Для ребенка с особыми потребностями организовали занятия с логопедом и психологом.
Еще одной будущей маме помогли восстановиться в Сахалинском государственном университете, предложили варианты официального трудоустройства и реструктуризации долгов. Старшего ребенка женщины включили в волонтерские программы и обеспечили путевкой в детский лагерь.
Программа "Счастливое материнство" работает по индивидуальному подходу — каждое обращение разбирают отдельно, привлекая все необходимые ведомства. Как подчеркивают в правительстве, такая система позволяет оперативно оказывать адресную помощь и снимать тревожность у будущих родителей.
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