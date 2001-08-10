В Южно-Сахалинске автомобиль сбил пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 17 июля 2025 года, в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По предварительным данным, 34-летний мужчина получил травмы после наезда автомобиля Mitsubishi Delica.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, инцидент произошел около 11:05 утра на улице Украинской, возле дома 72/3. 36-летний водитель иномарки двигался в восточном направлении, когда на проезжую часть внезапно выбежал пешеход.

В результате столкновения 34-летний мужчина получил телесные повреждения. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.