Семь пьяных водителей попались на дорогах Сахалина за день

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на дорогах Сахалина произошло одно ДТП с пострадавшими, при этом сотрудники ГИБДД выявили 151 нарушение ПДД. Семь водителей сели за руль в состоянии опьянения, еще 16 управляли транспортом без прав или будучи лишенными водительских удостоверений.

Как сообщает ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, в ходе профилактического рейда инспекторы зафиксировали многочисленные нарушения. Среди них: 6 случаев управления автомобилями с тонировкой, 1 - с неисправным глушителем, 3 случая выезда на встречную полосу и 8 нарушений правил стоянки. Кроме того, 8 пешеходов нарушили ПДД, а 3 водителя не пропустили людей на пешеходных переходах.

Особое внимание инспекторы уделили безопасности детей - 6 водителей нарушили правила перевозки несовершеннолетних. Всего за сутки сотрудники ГИБДД составили 14 административных материалов на водителей, не оплативших штрафы в установленный срок, а 12 автомобилей отправили на штрафстоянку. Камеры фото- и видеофиксации дополнительно зарегистрировали 1774 нарушения, среди которых 1184 случая превышения скорости и 501 случай непристегнутого ремня безопасности.