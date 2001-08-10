Тихоокеанское
информационное агентство
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09:54, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Семь пьяных водителей попались на дорогах Сахалина за день

Семь пьяных водителей попались на дорогах Сахалина за день

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на дорогах Сахалина произошло одно ДТП с пострадавшими, при этом сотрудники ГИБДД выявили 151 нарушение ПДД. Семь водителей сели за руль в состоянии опьянения, еще 16 управляли транспортом без прав или будучи лишенными водительских удостоверений.

Как сообщает ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, в ходе профилактического рейда инспекторы зафиксировали многочисленные нарушения. Среди них: 6 случаев управления автомобилями с тонировкой, 1 - с неисправным глушителем, 3 случая выезда на встречную полосу и 8 нарушений правил стоянки. Кроме того, 8 пешеходов нарушили ПДД, а 3 водителя не пропустили людей на пешеходных переходах.

Особое внимание инспекторы уделили безопасности детей - 6 водителей нарушили правила перевозки несовершеннолетних. Всего за сутки сотрудники ГИБДД составили 14 административных материалов на водителей, не оплативших штрафы в установленный срок, а 12 автомобилей отправили на штрафстоянку. Камеры фото- и видеофиксации дополнительно зарегистрировали 1774 нарушения, среди которых 1184 случая превышения скорости и 501 случай непристегнутого ремня безопасности.

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