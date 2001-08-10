Сахалинские спасатели и служба занятости разрабатывают меры по привлечению новых кадров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарно-спасательная служба Сахалинской области и Агентство по труду и занятости провели совместное совещание для решения проблемы нехватки кадров. Участники круглого стола обсудили меры по привлечению новых специалистов в ряды спасателей.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Пожарно-спасательной службы, вопрос комплектования штата требует особого внимания и заблаговременной подготовки. "Подбор специалистов для такой ответственной работы, как тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных операций, нельзя откладывать", - отметили участники встречи.

Сотрудничество между пожарными и службой занятости продолжается уже несколько лет. Агентство по труду помогает находить подходящих кандидатов по всему региону, а пожарно-спасательная служба предоставляет стабильные рабочие места с достойными условиями. На совещании стороны договорились усилить совместную работу по привлечению новых кадров в профессию.