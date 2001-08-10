На Камчатке бродячие собаки держат в страхе жителей Вилючинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава Вилючинска анонсировал отлов безнадзорных животных. Отловщики выдут на «охоту» в четверг, 17 июля. Проблема бродячих собак остро стоит в городе подводников, пишет ИА «Кам 24».
Стаи бывших друзей человека терроризируют жителей города подводников ещё с весны. Неделю назад бродячие собаки напали на мальчика. В конце июня нападению подвергся другой ребёнок – но его атаковала собака, которую выгуливали мужчины. Примерно в то же время на стаи жаловались жители района Рыбачий.
При этом, по словам людей, обращения в компанию «Благоустройство Вилючинска» не приносит результатов – якобы в службе не хватает специалистов для отлова.
Участившимися случаями конфликтов между собаками и горожанами заинтересовались в прокуратуре и следственном управлении. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о нападении бродячих собак на 11-летнего ребёнка в Вилючинске. Следователи возбудили уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, городские службы не вполне отвечают за порядок в городе.
Как сообщил в своём телеграм-канале глава Вилючинска Игорь Головчак, 17 июля в жилых районах Приморский и Рыбачий пройдёт отлов безнадзорных животных. «Убедительная просьба к владельцам домашних животных: Соблюдайте требования выгула собак. Не выпускайте домашних животных из дома без сопровождения», – предупредил градоначальник.
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