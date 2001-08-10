Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июля 2025
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Пожарные ликвидировали возгорание в Южно-Курильске за 20 минут
17:41, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидировали возгорание в Южно-Курильске за 20 минут

Пожарные ликвидировали возгорание в Южно-Курильске за 20 минут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные Южно-Курильска полностью ликвидировали возгорание за 20 минут, предотвратив человеческие жертвы и травмы. Сотрудники пожарно-спасательной части № 49 оперативно локализовали и потушили огонь к 16:20.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ «ПСС Сахалинской области», на тушение пожара выехали 5 спасателей с одной единицей спецтехники. Подразделение оперативно справилось с огнем, не допустив распространения пламени.

Специалисты ПСС Сахалинской области сейчас выясняют причины происшествия. Предварительные данные исключают пострадавших в результате инцидента.

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