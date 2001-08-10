Сахалинские пожарные проложили два километра рукавов на учениях у Хомутово
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские пожарные проложили около двух километров пожарных рукавов во время масштабных учений на берегу "Танкового" озера 15 июля 2025 года. Цель тренировки заключалась в отработке навыков ликвидации природных пожаров для защиты населённых пунктов, экономических объектов и социальной инфраструктуры.
В пожарно-тактических учениях на территории лесного массива планировочного района Хомутово участвовали подразделения областной Пожарно-спасательной службы и федеральной противопожарной службы. Организаторы смоделировали сложный сценарий с развитием пожара в условиях, максимально приближенных к реальным, включая ограниченный доступ к водоисточникам. Учёт оперативно-тактических особенностей местности и близлежащего населённого пункта повысил практическую ценность учений.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", перед выездом на полигон инструкторы провели для личного состава обязательный инструктаж по охране труда и технике безопасности на базе 6-й пожарно-спасательной части. После этого колонна пожарной техники оперативно выдвинулась к месту условного пожара.
На месте пожарные немедленно развернули магистральную линию из рукавов протяженностью два километра – от озера до зоны условного возгорания. Сотрудники Пожарно-спасательной службы Сахалинской области и федеральные подразделения применили тактику водяной завесы для локализации огня. Огнеборцы подавали распылённые струи воды в сторону леса, используя ручные пожарные стволы, бронированный перевозной пожарный лафет и лафетные стволы на пожарных автомобилях. Эта тактика создала эффективную преграду для распространения условного пожара, угрожавшего жилым домам и имуществу граждан.
Участники учений успешно выполнили все поставленные задачи, после чего руководство оценило слаженность и эффективность их действий.
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