Полиция задержала сахалинца за кражу телефона из грузовика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска задержала 42-летнего местного жителя с криминальным прошлым по подозрению в краже сотового телефона. Как установили оперативники, злоумышленник похитил гаджет стоимостью 35 тысяч рублей из открытого грузовика, пока рабочие разгружали коробки, а затем продал украденное.

19-летний потерпевший обратился в дежурную часть городского УМВД с заявлением о хищении. Сотрудники уголовного розыска оперативно провели комплекс мероприятий и выявили подозреваемого. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД, фигурант заметил открытую дверь автомобиля и воспользовался моментом, чтобы незаметно забрать телефон.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении неоднократно судимого подозреваемого суд избрал строгую меру пресечения – содержание под стражей. Расследование инцидента продолжается.