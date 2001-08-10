Полиция задержала сахалинца за кражу телефона из грузовика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция Южно-Сахалинска задержала 42-летнего местного жителя с криминальным прошлым по подозрению в краже сотового телефона. Как установили оперативники, злоумышленник похитил гаджет стоимостью 35 тысяч рублей из открытого грузовика, пока рабочие разгружали коробки, а затем продал украденное.
19-летний потерпевший обратился в дежурную часть городского УМВД с заявлением о хищении. Сотрудники уголовного розыска оперативно провели комплекс мероприятий и выявили подозреваемого. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД, фигурант заметил открытую дверь автомобиля и воспользовался моментом, чтобы незаметно забрать телефон.
Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении неоднократно судимого подозреваемого суд избрал строгую меру пресечения – содержание под стражей. Расследование инцидента продолжается.
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