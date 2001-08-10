Сахалинец предстанет перед судом за повторное вождение в пьяном виде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Ногликского района Сахалинской области предстанет перед судом за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее ДТП. Прокуратура Ногликского района утвердила обвинительный акт и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Следствие установило, что 9 мая 2025 года около 17:00 обвиняемый, уже лишенный водительских прав, сел за руль своего мотоцикла в пьяном состоянии. Не справившись с управлением, он врезался в дорожное ограждение и опрокинулся на проезжую часть в поселке городского типа Ноглики.

Как сообщает ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, сотрудники ДПС, патрулировавшие поселок, немедленно задержали водителя на месте происшествия и изъяли мотоцикл. Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения. Прокурор признал собранные по делу доказательства достаточными для поддержания обвинения в суде.

Фигуранту дела инкриминируют нарушение части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в пьяном виде лицом, ранее судимым по аналогичной статье). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, последующий запрет на определенные должности или деятельность до 6 лет, а также конфискация мотоцикла.