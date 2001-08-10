Сахалинец предстанет перед судом за повторное вождение в пьяном виде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Ногликского района Сахалинской области предстанет перед судом за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее ДТП. Прокуратура Ногликского района утвердила обвинительный акт и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Следствие установило, что 9 мая 2025 года около 17:00 обвиняемый, уже лишенный водительских прав, сел за руль своего мотоцикла в пьяном состоянии. Не справившись с управлением, он врезался в дорожное ограждение и опрокинулся на проезжую часть в поселке городского типа Ноглики.
Как сообщает ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, сотрудники ДПС, патрулировавшие поселок, немедленно задержали водителя на месте происшествия и изъяли мотоцикл. Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения. Прокурор признал собранные по делу доказательства достаточными для поддержания обвинения в суде.
Фигуранту дела инкриминируют нарушение части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в пьяном виде лицом, ранее судимым по аналогичной статье). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, последующий запрет на определенные должности или деятельность до 6 лет, а также конфискация мотоцикла.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
13:13 10 Июля В Южно-Сахалинске прошло торжественное мероприятие в честь Дня рыбака
18:41 11 Июля Рыбная ярмарка прошла в Южно-Сахалинске ко Дню рыбака
14:17 10 Июля Члены экипажа судна пытались провезти на Сахалин партию БАДов и алкоголь без декларации
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
12:18 27 Июня Спасатели эвакуировали 21 человека при пожаре на улице Пушкина в Холмске
14:35 1 Июля На Сахалине ликвидировали крупного медведя, бродящего возле остановки
Выбор редакции
- 11:19 Вчера Сахалинская областная библиотека успешно внедрила цифровую систему учета имущества
- 12:01 15 Июля В Быкове завершают строительство дома для 60 семей
- 09:11 14 Июля На Сахалине открылась выставка "Скульпторы о войне"
- 10:11 11 Июля В Корсакове открывают выставку традиционных украшений народов России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?