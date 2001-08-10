В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело о краже телефона из магазина цветов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полиция задержала местного жителя по подозрению в дерзкой краже сотового телефона прямо из цветочного магазина. Преступник не только похитил гаджет стоимостью 45 тысяч рублей, принадлежавший 65-летней женщине, но и успел продать его случайному прохожему.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний житель областного центра, уже неоднократно судимый в прошлом. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, фигурант вошел в магазин под предлогом покупки цветов. Дождавшись момента, когда продавец отвлекся, мужчина похитил телефон, оставленный на столе в торговом зале, и скрылся с места преступления.

В дальнейшем злоумышленник продал украденный телефон первому встречному на улице. Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). На данный момент подозреваемого задержали, расследование инцидента продолжается.