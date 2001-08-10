Полиция Корсакова задержала подозреваемого в угоне автомобиля у друга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Корсаковского района возбудила уголовное дело после заявления 56-летнего жителя села Озёрское об угоне его автомобиля. Главная интрига: подозреваемым оказался 40-летний друг потерпевшего, который воспользовался машиной, чтобы доехать в город, когда хозяин не открыл ему дверь.

Как сообщили ТИА "Острова в сахалинской полиции, сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали фигуранта. Расследование показало, что подозреваемый пришел в гости к знакомому, чтобы тот отвез его в Корсаков. Не дождавшись ответа на стук, мужчина заметил открытый автомобиль друга.

Он сел в машину, обнаружил ключи в салоне, завел двигатель и уехал в город. Позднее полицейские задержали угонщика по «горячим следам».

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Суд избрал подозреваемому меру пресечения — подписку о невыезде.