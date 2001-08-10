ВТБ посчитал: самый большой кешбэк на Дальнем Востоке заработали колымчане и сахалинцы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Банк ВТБ провел анализ активности клиентов в рамках своей программы лояльности за первое полугодие 2025 года. Самая высокая средняя сумма кешбэка на Дальнем Востоке – у жителей Магаданской и Сахалинской областей, а также Камчатского края. Наибольшая доля получателей кешбэка среди дальневосточников - в Республике Бурятия, Хабаровском крае и Забайкалье.

Согласно данным ВТБ, за первые шесть месяцев 2025 года россияне получили до 220 миллиардов рублей кешбэка в рамках банковских программ лояльности. Аналитики банка прогнозируют, что по итогам года эта сумма может достичь 450-500 миллиардов рублей.

ВТБ ожидает, что во втором полугодии банки активнее начнут использовать искусственный интеллект и внедрять игровые механики для более точной персонализации предложений, что позволит привлечь и удержать клиентов.

Напомним, что программа лояльности ВТБ была обновлена в мае прошлого года, когда клиенты начали получать кешбэк в рублях вместо бонусов. С момента изменений сумма выплаченного кешбэка увеличилась более чем вдвое, а число участников программы возросло в три раза. Сейчас ее условиями пользуются более 60% активных клиентов банка.