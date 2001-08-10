В Благовещенске двоих мигрантов-нелегалов, перемещающихся на одном самокате, выдворят из страны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Благовещенске сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали двоих нелегальных мигрантов. Молодые люди передвигались на одном электросамокате, пишет ИА "Порт Амур".
Самокатчиков стражи порядка заметили в вечернее время на улице Кольцевой. Полицейские остановили средство индивидуальной мобильности, а его водителя и пассажира попросили предъявить документы.
В ходе проверки выяснилось, что мужчины, оба 2002 года рождения, являются гражданами одной из стран Средней Азии и находятся на территории России незаконно.
«На иностранцев в отделе полиции составили административные материалы, после чего доставили в центр временного содержания иностранных граждан, где они ожидают административное выдворение», — рассказали в УМВД России по Амурской области.
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