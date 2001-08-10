В Южно-Сахалинске сбили двухлетнюю девочку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Двухлетняя девочка получила травмы после наезда автомобиля во дворе дома 239Б на проспекте Мира в Южно-Сахалинске. Ребенок внезапно выбежал из-за припаркованной машины прямо под колеса Toyota Premio, двигавшейся по дворовой территории в субботу, 12 июля 2025 года.

По предварительным данным ГИБДД, 30-летний водитель Toyota не заметил девочку, которая появилась на проезжей части дворовой зоны в 13:32. Автомобиль совершил наезд в момент, когда ребенок выбежал из зоны видимости за стоящим транспортным средством.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, пострадавшую сразу осмотрели медики. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП: опрашивает свидетелей, изучает записи камер наблюдения и проводит экспертизы. Точный характер полученных травм и состояние ребенка уточняются.