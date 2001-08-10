Пожарные ликвидировали возгорание в корсаковской квартире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные Корсакова оперативно ликвидировали возгорание в многоквартирном доме на улице Первомайской, не допустив жертв и распространения огня. Главная интрига – экстремально быстрый выезд расчета (за 4 минуты) и локализация пожара на площади 12 кв. метров за 8 минут, что позволило избежать трагических последствий.

Как сообщили ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области, сигнал о пожаре в жилом доме постутпил на пульт дежурного в 00:44. Спасатели выехали немедленно и прибыли на место уже в 00:48. В одной из квартир они обнаружили горящий матрас.

Расчет из 6 сотрудников МЧС немедленно приступил к тушению. Их профессионализм позволил локализовать открытое горение к 00:52, а к 01:23 пожарные полностью ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали две единицы спецтехники. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Причины происшествия сейчас устанавливают специалисты.