Житель Петропавловска-Камчатского ответит за издевательства над сожительницей и собакой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Петропавловске-Камчатском перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в серии жестоких преступлений против сожительницы и домашнего животного, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на прокуратуру Камчатского края.
Мужчина полностью отрицает свою вину, несмотря на имеющиеся доказательства.
По данным следствия, 26 октября 2024 года обвиняемый в приступе ревности жестоко избил 32-летнюю сожительницу, связал её скотчем, нанёс несколько ножевых ранений и угрожал убийством. Женщине чудом удалось отправить сообщение родственникам, которые помогли ей бежать через окно. Ранее этот же мужчина едва не убил собаку по кличке Эш, заперев животное в работающей стиральной машине - хозяйка спасла питомца, выломав дверцу бытового прибора.
В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Прокуратура Камчатского края завершила расследование и направила уголовное дело в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.
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