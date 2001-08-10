Житель Петропавловска-Камчатского ответит за издевательства над сожительницей и собакой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в серии жестоких преступлений против сожительницы и домашнего животного, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на прокуратуру Камчатского края.

Мужчина полностью отрицает свою вину, несмотря на имеющиеся доказательства.

По данным следствия, 26 октября 2024 года обвиняемый в приступе ревности жестоко избил 32-летнюю сожительницу, связал её скотчем, нанёс несколько ножевых ранений и угрожал убийством. Женщине чудом удалось отправить сообщение родственникам, которые помогли ей бежать через окно. Ранее этот же мужчина едва не убил собаку по кличке Эш, заперев животное в работающей стиральной машине - хозяйка спасла питомца, выломав дверцу бытового прибора.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Прокуратура Камчатского края завершила расследование и направила уголовное дело в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.